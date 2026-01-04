BNS: судно, повредившее кабель между Литвой и Латвией, может находиться в порту Лиепая
Редакция сайта ТАСС
20:27
ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Судно, которое, возможно, повредило морской оптический кабель между Литвой и Латвией, находится в латвийском порту Лиепая. Об этом сообщило агентство BNS.
"Виновное в происшествии судно препровождено в порт Лиепая. Ни само судно, ни его команда не арестованы. Моряки сотрудничают с расследующей инцидент полицией", - говорится в сообщении.
Флаг, под которым ходит судно, или порт приписки не указываются.
Утверждается, что первоначально судно проследовало над недействующей частью кабеля, но затем изменило курс и прошло над вышедшим после этого из строя участком. Пострадавший кабель принадлежит частной фирме.