BNS: судно, повредившее кабель между Литвой и Латвией, может находиться в порту Лиепая

Моряки сотрудничают с расследующей инцидент полицией, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Судно, которое, возможно, повредило морской оптический кабель между Литвой и Латвией, находится в латвийском порту Лиепая. Об этом сообщило агентство BNS.

"Виновное в происшествии судно препровождено в порт Лиепая. Ни само судно, ни его команда не арестованы. Моряки сотрудничают с расследующей инцидент полицией", - говорится в сообщении.

Флаг, под которым ходит судно, или порт приписки не указываются.

Утверждается, что первоначально судно проследовало над недействующей частью кабеля, но затем изменило курс и прошло над вышедшим после этого из строя участком. Пострадавший кабель принадлежит частной фирме.