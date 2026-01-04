На Кубани восстановили подачу электричества в дома почти 9,5 тыс. человек

В ликвидации последствий массовых аварийных ситуаций задействовали 220 специалистов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Энергоснабжение домов, в которых проживают почти 9,5 тыс. человек, восстановлено после непогоды в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"Во всех пострадавших от стихии районах Краснодарского края с 09:00 4 января восстановили электроснабжение в домах 9,5 тыс. человек. В ликвидации последствий массовых аварийных ситуаций задействованы 55 бригад в составе 220 человек", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды, связанной с налипанием мокрого снега, в Краснодарском крае 1 января без электричества остались около 43 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы в некоторых районах.