Фонд "Круг добра" помог 30 тыс. детей за пять лет работы

За это время Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире в обеспечении терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Круг добра" за пять лет работы оказал помощь 30 тыс. детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"В 2025 году число подопечных Фонда превысило 30 тыс. Самые большие группы подопечных фонда "Круг добра" - дети с муковисцидозом, хроническим гепатитом С, СМА, первичными иммунодефицитами с дефицитом антителообразования, миодистрофией Дюшенна, туберозным склерозом, нейрофиброматозом 1-го типа, ахондроплазией, буллезным эпидермолизом, нейробластомой, синдромом короткой кишки, Х-сцепленным доминантным гипофосфатемическим рахитом, гемофилией", - говорится в сообщении.

Фонд "Круг добра" был основан 5 января 2001 года, тогда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Учредителем фонда стало Министерство здравоохранения РФ, а его целью выбрано оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

За время работы фонда "Круг добра" Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире в обеспечении терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. При наличии медицинских показаний российский ребенок с заболеванием из перечня фонда гарантированно получает назначенную врачами помощь, самые дорогие в мире лекарства вне зависимости от региона проживания, социального статуса и доходов семьи.

Заболевания и лекарства для терапии рассматривает экспертный совет фонда, в него входят ведущие специалисты по орфанным заболеваниям. Изучаются результаты клинических исследований, вся имеющаяся информация об эффективности и безопасности препарата. Попечительский совет утверждает решение о включении препарата или медицинского изделия в перечень для закупок.

"Сегодня для терапии 110 тяжелых и редких болезней закупается 131 наименование инновационных лекарств, медицинских изделий, технических средств реабилитации, оплачиваются 11 видов высокотехнологичных операций", - сказал председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

Медицинская помощь, которую оплачивает фонд, включает, например, операции по установке неинвазивных раздвижных эндопротезов детям с остеосаркомами, операции с использованием индивидуально разработанной металлоконструкции для исправления врожденных сколиозов, сложные кардиохирургические операции, в том числе новорожденным.