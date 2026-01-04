Эксперт Машаров: в последний раз в РФ не будет выхода на пенсию по возрасту в 2027 году

Это связано с заключительным этапом пенсионных изменений, сказал ТАСС член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Следующий год в России будет последним, когда не появятся новые пенсионеры по возрасту на общих основаниях, что связано с заключительным этапом пенсионных изменений, сказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

В предыдущий раз никто не выходил на пенсию по старости в 2023 и 2025 годах.

"Федеральным законом определен период перехода на новый пенсионный возраст в России. Согласно этому закону переходный период продлится 10 лет - с 2019 по 2028 год. С 2023 года пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, из-за чего в 2025 году, а также в 2027 году никто не выходит на пенсию", - сказал он.

В 2024 году пенсия назначалась для мужчин в 63 года и женщин в 58 лет (1961 и 1966 год рождения соответственно). В 2026 году - в 64 и 59 лет (1962 и 1967 г. р). С 2028 года и далее на пенсию будут выходить мужчины в 65 лет и женщины в 60.

Некоторые граждане имеют право на досрочную пенсию. Она положена медикам и педагогам со стажем от 25 лет, многодетным матерям, родителям и опекунам детей-инвалидов, сотрудникам с тяжелыми и вредными условиями труда. В этом же списке - военнослужащие, силовики, космонавты, артисты балета и театра. Среди других оснований для досрочной пенсии - "северный" или длительный стаж, потеря работы.