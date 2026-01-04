В ОП предложили оплачивать беременным женщинам специальное питание

Для этого предлагается разрешить тратить часть пособия по беременности и родам только на здоровое питание

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российским властям стоит подумать о корректировке единого пособия для беременных женщин: можно было бы "окрасить" часть выплаты, разрешив тратить ее только на здоровое питание. Такое мнение выразил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Общественник считает, что пособие должно быть не ниже регионального МРОТ и назначаться всем беременным женщинам, вставшим на учет на сроке до 12 недель, вне зависимости от достатка. До этого оно было положено только малообеспеченным.

"Не обязательно [помощь] должна предоставляться только в денежной форме. Например, половину ее можно предоставлять в форме поддержки при приобретении продуктов. То есть вы идете в магазин и приобретаете только продукты из здорового рациона. На эти деньги нельзя купить сигареты, алкоголь. Их можно потратить только на определенный вид продуктов", - предложил председатель комиссии ОП РФ.

По мнению Рыбальченко, также идею можно реализовать "в формате специального питания для беременных женщин, потому что беременной женщине нужны определенные продукты, содержащие комплекс витаминов".

Он напомнил о позиции ВОЗ, согласно которой первые 1 000 дней жизни (от зачатия до двух лет) крайне важны для крепкого здоровья. Качественное питание в этот период "обеспечивает наилучшие возможные условия для раннего развития и приносит пользу в долгосрочной перспективе", считает организация.