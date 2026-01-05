Глава Росстандарта: в РФ не планируют запрещать праворульные авто

Рестрикций нет и пока о них не идет и речи, отметил Антон Шалаев

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Речи о запрете праворульных автомобилей в России не идет и пока никаких рестрикций в отношении таких машин не предполагается. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается", - сказал он.

При этом глава ведомства допустил, что определенные изменения, которые могут быть внесены в существующие ГОСТы в 2026 году, потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины установленным требованиям. "Но речь о запрете праворульных машин не стоит", - подчеркнул Шалаев.

Ранее директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в интервью ТАСС заявлял, что запрет на использование праворульных автомобилей на Дальнем Востоке невозможен, так как около 90% жителей региона используют именно такие машины.

