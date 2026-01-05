В Приморье в селе отловили амурского тигра

Животное появлялось в поселении и нападало на собак

ВЛАДИВОСТОК, 5 января. /ТАСС/. Специалисты отловили амурского тигра в селе Верхний Перевал Приморского края. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Тигр появлялся в поселении и нападал на собак.

"Первый в 2026 году конфликтный амурский тигр отловлен в селе Верхний Перевал Пожарского округа. Хищника отлавливали с декабря. Не все слушали просьбу не выпускать собак на улицу, поэтому работа затянулась", - говорится в сообщении.

В региональном правительстве уточнили, что это самец, он здоров. Хищника доставили в центр "Тигр" на обследование, где решат его судьбу.

В 2025 году было отловлено 14 тигров.