Онколог Каприн: за пять лет число онкологов в РФ увеличилось на несколько тыс.

Потребность в специалистах в будущем будет только расти, поскольку продолжительность жизни человека увеличивается, отметил генеральный директор НМИЦ радиологии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Количество врачей-онкологов в РФ увеличилось с 8,5 тыс. в 2019 году до почти 10,8 тыс. в 2024 году, при этом нагрузка на специалистов снизилась. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"Кадровая ситуация в онкологической службе улучшается. За последние пять лет число врачей-онкологов в стране заметно выросло с 8,5 тыс. в 2019 году до почти 10,8 тыс. в 2024 году. За тот же период нагрузка на одного специалиста снизилась. Кроме того, увеличилось и количество онкологов, приходящихся на тысячу новых случаев выявленных опухолей. Это важный показатель, потому что он отражает доступность профильной помощи в момент постановки диагноза", - сказал он.

Каприн добавил, что потребность в специалистах в будущем будет только расти, поскольку продолжительность жизни человека увеличивается, и нагрузка на онкологическую службу в России в дальнейшем тоже станет больше.

Полная версия интервью будет опубликована 6 января в 12:00.