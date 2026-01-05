В России планируют развивать социальный туризм для пенсионеров

Благодаря подобным мерам число турпоездок по стране может увеличиться до 140 млн к 2030 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские власти намерены повышать привлекательность и доступность социального туризма для старшего поколения. Такой пункт содержится в утвержденном правительством РФ плане, с которым ознакомился ТАСС.

Социальный туризм - это путешествия, которые частично или полностью финансируются государством, внебюджетными фондами, работодателями. Обычно такую поддержку оказывают наиболее уязвимым группам граждан - пенсионерам, людям с инвалидностью, молодежи, многодетным семьям, ветеранам войны и труда.

Ответственными за исполнение задачи назначены региональные власти и Союз пенсионеров России. Они должны докладывать о результатах в развитии социального туризма для пенсионеров каждый квартал.

Ожидается, что благодаря этой и другим мерам число туристических поездок по России к 2030 году увеличится до 140 млн.