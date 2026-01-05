На Сахалине в предстоящем сезоне турпоток на "Горном воздухе" увеличится на 15%

В 2025 году курорт принял более 330 тыс. туристов

ХАБАРОВСК, 5 января. /ТАСС/. Туристический поток на горнолыжном курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, как ожидается, увеличится на 15% в предстоящем сезоне. Об этом сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

"Ежегодно мы отслеживаем турпоток и ожидаем его роста. Если в прошлом году курорт принял более 330 тыс. туристов, а через подъемники совершено свыше 2 млн проходов, то в этом <…> [сезоне] мы ориентируемся на превышение этих показателей на 10-15%. Это, в том числе зависит от продолжительности зимнего периода. Уже сейчас средняя загрузка гостиничных комплексов вселяет оптимизм. На январь и февраль забронировано более 60% номерного фонда, а на новогодние каникулы загрузка ключевых отелей превышает 80%. Это дает уверенность, что комплекс и в этом году поставит рекорд по посещаемости", - сказал Лазарев.

Он отметил, что первым аргументом успешного развития горнолыжной отрасли региона является снежная и умеренно солнечная зима. "Второй аргумент - сам комплекс, лучший на Дальнем Востоке, с современной инфраструктурой, которая постоянно развивается. И третий - его расположение в черте города, что способствует развитию сопутствующей инфраструктуры для комфортного отдыха, позволяющей разнообразно и насыщенно провести время после горных активностей. Нашим гостям доступны современные рестораны с разнообразной кухней, в том числе локальной, уютные бары, а также бани и спа-комплексы", - сказал министр. Он отметил, что уже к стартовавшему сезону 2025-2026 открылись новые сетевые заведения общественного питания высокого уровня.

Лазарев добавил, что в области ведут обширную маркетинговую кампанию, продвигая "Горный воздух" как главную точку притяжения для зимнего активного отдыха. Сейчас комплекс, по его словам, переживает настоящий бум развития. Так, помимо открытия новых ресторанов, завершено строительство второй очереди гостиничного комплекса "Санрайз хилл" по принципу "ски-ин/ски-аут" - это единственный объект такого формата на курорте.

"Горный воздух" является единственным российским горнолыжным курортом, расположенным в черте города. Ежегодно его посещают любители горных лыж, сноуборда и пеших прогулок из регионов Дальнего Востока и всей страны. Комплекс включает 26 трасс разной степени сложности общей протяженностью 42 км, пять канатных дорог, ленточный подъемник, тюбинг-парк. Вблизи курорта находятся 35 отелей.