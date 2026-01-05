В МВД рассказали, какую информацию никогда нельзя сообщать неизвестным

Пароли от банковских приложений и личных кабинетов, а также коды из СМС и CVV/CVC-коды карт не нужно называть ни при каких обстоятельствах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Коды из СМС, CVV/CVC-коды карт, пароли от банковских приложений и личных кабинетов нельзя сообщать неизвестным ни при каких обстоятельствах, чтобы не стать жервой мошенников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Для защиты от подобных схем [связанных с незаконной блокировкой банковских карт] гражданам необходимо придерживаться ряда основных правил. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам конфиденциальную информацию: коды из СМС, CVV/CVC-коды карт, пароли от банковских приложений и личных кабинетов", - сказали в пресс-центре.

При получении любого тревожного сообщения о блокировке необходимо самостоятельно, по официальному номеру с сайта банка или с оборота карты, связаться со службой поддержки для проверки информации, советуют в МВД. Также крайне рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию и услуги СМС-информирования обо всех операциях.

"Важно проявлять бдительность и не поддаваться панике, которой пользуются злоумышленники для быстрого принятия решений в их пользу", - подчеркнули в ведомстве. В случае сомнений следует незамедлительно временно заблокировать карту через официальное мобильное приложение банка и обратиться в правоохранительные органы.