Замглавы Минобороны Фрадков исполнил новогоднее желание трехлетней Софьи

Девочка мечтала о велосипеде, отметили в ведомстве

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", исполнив мечту трехлетней Софьи. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Замглавы военного ведомства лейтенант Павел Фрадков снял с новогодней елки открытку трехлетней Софьи из города Санкт-Петербурга, в которой девочка написала, что мечтает о детском велосипеде", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что заместитель главы ведомства исполнил новогоднюю мечту ребенка. "Дорогая Софья, уверен, что мы с Дедом Морозом твою мечту реализуем, и в новом году у тебя будет прекрасный детский велосипед. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всю твою семью с Новым годом, всего вам самого доброго!" - сказал Фрадков, слова которого приводят в ведомстве.

По поручению Фрадкова представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Софью и ее семью в Санкт-Петербурге и вручили ей подарки.