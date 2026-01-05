Моряки-тихоокеанцы исполнили мечту ребенка побывать на боевом корабле

Мальчик посетил корвет "Гремящий", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Командование Тихоокеанского флота в рамках акции "Елка желаний" исполнило новогоднюю мечту мальчика побывать на боевом корабле. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках всероссийской акции "Елка желаний" командование Тихоокеанского флота исполнило желание ребенка, чей новогодний шарик главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев снял с елки, установленной в Главном штабе ВМФ в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Сын старшего офицера Приморской флотилии капитана 2-го ранга Николая Колбаса Михаил посетил корвет Тихоокеанского флота "Гремящий". Для него была организована экскурсия по кораблю с посещением ходовой рубки и всех постов боевых частей. Специалисты рассказали о вооружении, установленном на корабле, и боевых возможностях корвета "Гремящий". По окончании экскурсии в кают-компании корабля для гостя было организовано флотское чаепитие.

Для Михаила это первое посещение боевого корабля. Оно укрепило мечту в будущем стать морским офицером и продолжить морскую династию.