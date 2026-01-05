Командующий Севфлотом исполнил желание мальчика побывать на атомоходе

Для ребенка устроили экскурсию по атомной подводной лодке "Казань", сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетнего Андрея - побывать на атомной подлодке. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Ранее он снял с новогодней елки открытку восьмилетнего Андрея из Североморска. В пожелании мальчик написал, что мечтает ощутить себя настоящим подводником и хочет побывать на атомной подводной лодке. По поручению командующего Северным флотом военнослужащие одного из соединений подводных лодок осуществили мечту Андрея", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на борту многоцелевой атомной подводной лодки "Казань" моряки-североморцы провели экскурсию для Андрея и его семьи. Под руководством командира подлодки Андрей в центральном посту осмотрел автоматизированные рабочие места подводников, выслушал рассказ о том, как происходит процесс управления такой сложной техникой. Андрей смог пообщаться с членами экипажа по корабельной связи.

В кают-компании Андрея и его семью ждал обед. Затем прямо на борту новейшего атомного подводного крейсера Дед Мороз поздравил Андрея с Новым годом и Рождеством и вручил подарки. Мальчик поблагодарил подводников за экскурсию и подарил им сделанный своими руками подарок.