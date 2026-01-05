В ГД рассказали о снижении возраста принятия присяги гражданина России

С 9 января присяга будет обязательной с 14 лет, рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Закон о снижении до 14 лет возраста принятия присяги при получении гражданства РФ вступит в силу в этом месяце, такая церемония будет дополнительно задавать ориентиры подросткам, становящимся россиянами. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что при приобретении гражданства России иностранцами принятие присяги является обязательным, но только с 18 лет.

"Абсолютно было логично поправить в этой части законодательство. Теперь те, кто приобретают гражданство с 9 января, когда закон уже вступит в законную силу, должны будут принимать присягу уже с 14-летнего возраста, а не с 18-летнего. Соответственно, если лицо не приносит присягу, то в этом случае приобретенное гражданство не выдается и паспорт гражданина РФ не выдается", - сказал Нилов.

Депутат увязал снижение этой планки до 14 лет с тем, что именно с этого возраста в России выдается паспорт и наступает уголовная ответственность. "И принятие присяги - это определенная ответственность, в том числе и у подростка. Он получает гражданство, получает паспорт, начинает пользоваться дополнительными правами, но и несет дополнительные обязанности. И абсолютно логично, чтобы присяга была произнесена, поэтому этот закон был поддержан Государственной думой", - сказал парламентарий, подчеркнув, что данная церемония даст человеку дополнительную возможность задуматься и сориентирует его на соблюдение определенных правил.