Директор ЗАЭС: в украинских соцсетях публикуют фото и данные сотрудников станции

Пользователи ресурса оставляют угрозы, утверждает Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 5 января. /ТАСС/. Фотографии и данные сотрудников Запорожской АЭС периодически публикуются в украинском сегменте соцсетей, пользователи которого оставляют негативные комментарии и угрозы. В частности, как источник для таких враждебных постов используется официальная газета ЗАЭС, рассказал в интервью ТАСС директор станции Юрий Черничук.

"Персоналу - да, случаи публикаций, угроз продолжаются. Достаточно почитать украинские паблики, телеграм-каналы. У нас есть газета "Энергия", официальное издание станции. После выхода каждого номера с фотографиями сотрудников, о которых мы что-то пишем хорошее, они публикуют страницы газеты. И дальше грядка комментариев. Если мы говорим, что ребята выиграли в конкурсе или выполнили уникальную работу, в этих каналах - волна негатива на сотрудников, на нашу деятельность", - сказал Черничук.

Он подчеркнул, что для качественной работы персонал должен находиться в психологически комфортных условиях. "Украина тоже понимает, насколько операторы атомной станции уникальные люди. Воздействие вносит дискомфорт, дестабилизацию в миропонимание человека, страхи в него вгоняются. Тем самым повышаются риски неправильных решений, ошибок", - отметил директор атомной станции.

Ранее Черничук сообщал, что киевский режим оказывает психологическое, моральное и физическое давление на персонал ЗАЭС. В декабре 2025 года постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, оказывая давление на их родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.

