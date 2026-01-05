Мизулина: аналогом "Википедии" может стать государственный академический ресурс

Там будут серьезные подтвержденные источники информации, отметила глава Лиги безопасного интернета

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Аналогом "Википедии" должен стать государственный академический ресурс, который содержит подтвержденные источники. Такое мнение выразила ТАСС глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Ответ ["Википедии"], я думаю, должен быть в создании государственного академического ресурса, который содержит серьезные подтвержденные источники, подтвержденные источники информации и основывается на реальных фактах и событиях. Поэтому ждем, когда в полной мере российский аналог заработает", - сказала она.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что более половины статей в "Википедии" написаны ботами и искусственным интеллектом. Кроме того, редактируют статьи обычные люди без научной степени.

Мизулина отметила, что во многом "Википедия" из энциклопедии, о чем говорилось ранее при создании этого ресурса, превратилась в настоящую пропагандистскую платформу, которая обслуживает интересы бизнеса и политические интересы. Многие статьи, которые связаны с текущими событиями, особенно политическими, носят искаженный характер.

"Мы считаем, что ресурс политически ангажирован. Все статьи о проведении специальной военной операции очень серьезно редактируются, и там закладываться определенные смыслы. Это видит большое количество людей. Стоит только упомянуть, например, пресловутую статью о вторжении якобы России на Украину, которую много раз требовал удалить Роскомнадзор. Или, например, пресловутую статью о событиях в Буче. Там вся фактура искажена", - уточнила она.