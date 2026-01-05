В "Луганскэнерго" рассказали, что нужно для восстановления ЛЭП в ЛНР

Линия фронта должна отодвинуться не менее чем на 30 км, отметили в компании

ЛУГАНСК, 5 января. /ТАСС/. Часть прифронтовых поселений Луганской Народной Республики, расположенных в красной зоне, по-прежнему остаются без электричества из-за невозможности проведения ремонтных работ. Как сообщили ТАСС в компании "Луганскэнерго", для восстановления линий электропередачи (ЛЭП) в прифронтовых населенных пунктах региона фронт должен отодвинуться не менее чем на 30 км.

"Часть населенных пунктов, находящихся в прифронтовой красной зоне от линии боевого соприкосновения, в том числе города Приволье, Новодружеск, село Малорязанцево, поселок Червонопоповка, поселок Житловка и село Невское [остаются без электричества]. После удаления ЛБС (линия боевого соприкосновения) на расстояние не менее 30 км их разминирования и допуска аварийно-ремонтных бригад на эти территории [появится возможность восстановить подачу электричества]", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном директором "Луганскэнерго" филиала АО "Юго-западная электросетевая компания" Борисом Рыжиловым.

Отмечается, что объем необходимых восстановительных работ получится определить только после разминирования упомянутых территорий, районов ЛЭП. "Время восстановления будет зависеть от объемов требуемых работ и сроков разминирования", - уточнили в компании.

В апреле правительство РФ своим распоряжением определило АО "Юго-западная электросетевая компания" единой системообразующей территориальной сетевой организацией в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Свою деятельность на территории Донбасса и Новороссии "Юго-западная электросетевая компания" начала с 1 мая.