В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Облачная погода без осадков и температура до минус 7 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 7 до минус 2 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 10 градусов, ожидается небольшой снег.

Ветер будет юго-западный, 3 м/c, атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.