Глава НЦИП: продажа алкоголя во флягах с атрибутикой ВОВ недопустима

Такая коммерциализация может вызывать отторжение исторической памяти "или даже являться надругательством над ней", считает Елена Малышева

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Продажа алкоголя во флягах с атрибутикой Великой Отечественной войны недопустима, подобная коммерциализация исторической памяти без соблюдения этических норм является надругательством. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Нет, конечно, такая коммерциализация недопустима. Этические нормы, конечно, должны быть приоритетом. Ведь мы с вами можем говорить о том, что такая коммерциализация, с одной стороны, может стать инструментом, продвигающим приоритеты, говорящие об основных смыслах и подчеркивающие важность памяти. Но с другой стороны, может быть и обратная реакция, когда подобное нарушение этических норм будет вызывать отторжение [исторической памяти] или даже являться надругательством над ней", - сказала она, отвечая на вопрос о допустимости продажи алкоголя в тематических флягах с атрибутикой Великой Отечественной войны.

Малышева отметила, что этические нормы отношения к собственной истории зависят от продуманности. "Поэтому очень важно осознанно подходить к этому (коммерциализации истории - прим. ТАСС). И понимать, чего ты хочешь достичь, размещая, предположим, тот или иной символ Великой Победы на своем изделии", - добавила она.

По ее словам, избежать перегибов в коммерческом обращении к исторической памяти поможет "понимание того, что абсолютно каждый сегодня на своем месте, в рамках своей профессиональной деятельности является субъектом, сохраняющим историческую память". "Потому что у исторической памяти нет локализации только в каком-то одном профессиональном сообществе. Да, профессиональные историки очень важны, поскольку они верифицируют, они определяют эти приоритеты. Но историческая память выходит за границы исторической науки, приобретая тот самый массовый характер, и здесь как раз в ее продвижение, сохранение и актуализацию включаются абсолютно все, в том числе и представители коммерческого сектора", - подчеркнула глава НЦИП.

"Главное - понимать этическую и гражданскую ответственность за то, что ты делаешь", - заключила историк.

