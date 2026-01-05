В Новосибирске предложили инновационный способ автоматической сортировки алмазов

Его придумали ученые из Новосибирского государственного технического университета

НОВОСИБИРСК, 5 января. /ТАСС/. Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) придумали способ автоматической сортировки алмазов с использованием уникальных алгоритмов машинного обучения, благодаря которому можно точно классифицировать природные минералы по цвету. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Разработка позволит сортировать алмазы по десяти категориям цветности со скоростью пять штук в секунду и точностью сортировки до 98%, что значительно упростит работу алмазодобывающих компаний. Более того, это позволит проводить сортировку не только природных алмазов, но и других объектов и материалов во многих отраслях, улучшая эффективность процессов и качество продукции.

"Ученые кафедры оптических информационных технологий (ОИТ) физико-технического факультета НГТУ предложили метод классификации алмазов по цвету, который станет альтернативой не только ручной сортировке, но и существующим методам автоматического отбора минералов и позволит точно учитывать их оттенки. Комплекс автоматической сортировки алмазов состоит из трех систем: технического зрения, подачи и распределения алмазов по классам", - рассказали ТАСС в НГТУ.

По словам заведующего кафедрой ОИТ кандидата технических наук Марины Завьяловой, ключевую роль в разработке играет ИИ: он будет анализировать данные от системы технического зрения. "ИИ будет обучаться на больших объемах информации о цветах, что позволит ему улучшать точность сортировки и адаптироваться к новым условиям", - рассказала Завьялова.

Технический принцип работы стенда для сортировки заключается в том, что алмазы будут проходить через систему технического зрения на основе камеры, которая зафиксирует их цвет, а затем сравнит эти данные с заданными параметрами для определения категории цвета. После анализа алмазы будут автоматически распределяться по соответствующим контейнерам.

"Новый метод сортировки подразумевает продвинутые алгоритмы машинного обучения, которые способны анализировать даже минимальные различия в оттенках. Это позволит более точно классифицировать алмазы по десяти категориям цвета, учитывая малые вариации цвета, которые сложно выполнить при ручной сортировке", - подчеркнула Завьялова.