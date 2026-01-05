Директор ЗАЭС сравнил Киев с Геростратом

Юрий Черничук отметил, что власти Украины могут устроить катастрофу и вывести Запорожскую АЭС из строя

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 5 января. /ТАСС/. Постоянные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и попытки киевского режима устроить катастрофу на станции сравнимы с поступком Герострата, который поджег храм древнегреческой богини Артемиды Эфесской ради того, чтобы оставить свое имя в истории. Такое мнение в интервью ТАСС выразил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Есть в истории такой персонаж - Герострат, который не знал, как прославиться, и сжег храм Артемиды. Они [власти Украины] могут так сделать, "не доставайся ты никому", устроить катастрофу и вывести станцию из строя. Для нашей стороны потерять станцию после всего, что было, это будет, конечно, достаточно ощутимый удар. Допускать этого абсолютно нельзя, и мы этого не допустим", - сказал Черничук.

ВСУ с 2022 года обстреливают территорию Запорожской АЭС, а также ее города-спутника Энергодара из артиллерии и атакуют дронами. Осенью 2025 года из-за огневого воздействия украинских войск и повреждения ЛЭП станция почти месяц находилась без внешнего энергоснабжения и обеспечивала собственные нужны, в том числе систему охлаждения ядерного топлива, с помощью дизель-генераторов.

В ноябре 2025 года в Службе внешней разведки РФ сообщили, что Запад призывает Украину устроить диверсию на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. По приведенным СВР РФ британским расчетам, в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и стран ЕС вблизи украинской западной границы. По мнению европейских натовцев, так киевский режим сможет изменить ход украинского конфликта и его восприятие на Западе, поскольку ответственность планируется возложить на Россию.