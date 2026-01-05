ДНР намерена закупить до 2030 года по проекту 29 единиц тяжелого медоборудования

Приобретение тяжелой медтехники не планируется, отметила вице-премьер республики Лариса Толстыкина

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. ДНР планирует закупить по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" 29 единиц тяжелого медоборудования до 2030 года, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"До 2030 года в рамках региональных мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" запланировано приобретение 29 единиц тяжелого оборудования", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что в этом году приобретение тяжелой медтехники не планируется.

В октябре 2024 года в Минздраве ДНР сообщили ТАСС, что республику планируют полностью обеспечить тяжелым медоборудованием в ближайшие годы.