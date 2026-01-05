На "Госуслугах" заявки на самозапрет на кредиты подали более 20 млн человек

Эта опция стала доступна на портале с 1 марта 2025 года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Свыше 20 млн человек подали заявление на установку самозапрета на получение кредитов через портал госуслуг, рассказали ТАСС в Минцифры РФ.

"Более 20 млн человек подали заявление на установку самозапрета на кредиты", - сообщили в министерстве.

Самозапрет на кредиты на "Госуслугах" является добровольной блокировкой возможности получить кредит или заем на свое имя. Услуга доступна с 1 марта 2025 года.