В Саратовской области планируют направить на цифровизацию более 1,8 млрд рублей

Деньги намерены выделить до 2029 года, сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 5 января. /ТАСС/. Более 1,8 млрд рублей планируется направить в 2026-2028 годах на мероприятия по цифровизации Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

"В 2025 году общая сумма затрат на мероприятия по цифровизации региона в ключевых отраслях составила более 598 млн рублей. Средства были направлены, в частности, на создание, развитие и эксплуатацию информационных систем, закупку автоматизированных рабочих мест и содержание инфраструктуры. Всего в период с 2026 по 2028 включительно планируется выделить на такие мероприятия не менее 1,763 млрд рублей", - рассказал Старков.

По информации министра, уровень цифровой зрелости Саратовской области в январе - сентябре 2025 года превысил 49,9% при плановом показателе в 37,3%. Он пояснил, что с 2025 года расчет цифровой зрелости в субъектах РФ осуществляется по новой методике по шести отраслям: "Здравоохранение", "Городская среда и ЖКХ", "Государственное управление", "Образование (общее)", "Транспорт", "Физическая культура и спорт". С 2026 года расчет будет проводиться по семи отраслям - добавится "Туристская индустрия".

Старков выделил несколько лучших региональных практик, которые положительно влияют на цифровую зрелость Саратовской области. Например, создан электронный модуль ведения реестров детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который упрощает и ускоряет процессы обработки поступающих заявлений. Ситуационным центром губернатора разработаны 22 дашборда, три из них в 2025 году. В частности, они содержат данные по объектам строительства с камер видеонаблюдения, а также данные о качестве и количестве внесенных в систему обеспечения градостроительной деятельности документов по районам области.

По словам министра, также специалисты доработали сервис мониторинга движения общественного транспорта по маршрутам брутто-контрактов 9А и 9Б и 11А и 18А. Он позволяет в режиме реального времени получать информацию о месте нахождения транспорта, маршруте следования, скорости движения. Как отметил Старков, в 2025 году проект мониторинга исполнения брутто-контрактов стал победителем III Национальной премии за вклад в развитие и цифровизацию городского хозяйства "Умный город" в номинации "Мобильный город".