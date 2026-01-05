Онколог Каприн: в РФ есть все ресурсы для разработки радиофармпрепаратов

Работа ведется над созданием конкретных атомов с заданными свойствами, отметил генеральный директор НМИЦ радиологии

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Активная разработка радиофармпрепаратов идет в РФ, в стране есть все необходимые ресурсы, чтобы двигаться независимо в этой сфере. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"Что же касается радиофармпрепаратов, здесь идет активная работа. НМИЦ радиологии Минздрава России занимается разработкой новых диагностических и терапевтических радиофармпрепаратов. И в стране есть все необходимые научные, производственные и технологические ресурсы, чтобы двигаться к большей самостоятельности", - сказал он.

Каприн добавил, что работа ведется над созданием конкретных атомов с заданными свойствами. Разрабатывают и методы их получения: реакторные, ускорительные или генераторные технологии. Однако настоящая научная работа сосредоточена на создании радиофармпрепаратов, то есть соединений, которые позволяют точно доставлять радионуклид к опухоли и визуализировать ее или воздействовать на нее терапевтически.

"В этой сфере у России сильные позиции. Методы получения ключевых радионуклидов у нас развиваются давно, многие из них востребованы на внешних рынках. И это уже показатель технологической зрелости и компетенций, которых нет у многих стран", - подытожил Каприн.

Полная версия интервью будет опубликована 6 января в 12:00.