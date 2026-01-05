В ДНР разработали ускоренное прохождение МСЭК для жителей освобожденных пунктов

На такие территории регулярно выезжают профильные специалисты-медики, отметила вице-премьер республики Лариса Толстыкина

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Минздрав ДНР разработал ускоренный маршрут для переосвидетельствования медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) жителей освобожденных территорий, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"Для улучшения оказания медпомощи на освобожденных территориях ДНР министерством здравоохранения разработан маршрут пациентов, позволяющий в ускоренном формате обеспечить оформление необходимой медицинской документации для переосвидетельствования медико-социальной экспертной комиссией", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что в освобожденные населенные пункты регулярно выезжают профильные специалисты-медики, в Красной Поляне и Новопетриковке на западе ДНР работают амбулатории. Кроме того, в некоторых населенных пунктах действуют медпункты, пункты базирования и подстанции скорой помощи.

В апреле 2025 года глава ДНР Денис Пушилин сообщал об организации медицинского обслуживания в освобожденных поселениях Кураховского округа.