Директор ЗАЭС: повторение Чернобыльской катастрофы на Запорожской АЭС невозможно

На ЧАЭС и ЗАЭС разные типы реакторов, рассказал Юрий Черничук

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 5 января. /ТАСС/. Точное повторение событий Чернобыльской катастрофы на Запорожской АЭС практически невозможно из-за принятых после инцидента мер. Кроме того, на ЧАЭС и ЗАЭС разные типы реакторов, рассказал в интервью ТАСС директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.

Читайте также Юрий Черничук: Запорожская АЭС может зажигать лампочки от Лиссабона до Владивостока

"Сценарий, который был в Чернобыле, на наших блоках практически невозможен. Там совершенно другой тип реактора - одноконтурный, у нас двухконтурный. И после Чернобыля был проведен ряд технических и организационных мероприятий на РБМК-1000, которые сейчас эксплуатируются на ряде российских станций. И точное повторение событий Чернобыля даже сейчас уже невозможно", - сказал Черничук.

Он уточнил, что для таких последствий, какие имела катастрофа на Чернобыльской АЭС, "отправные точки, исходные события должны быть другие".