В генконсульстве рассказали о причине задержки на границе РФ и КНР

Она возникла из-за интенсивного пассажиропотока

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Задержка на автомобильном пункте пропуска "Манчжурия" на границе России и Китая возникла из-за резко возросшего потока пассажиров. Об этом ТАСС заявили в генеральном консульстве РФ в Харбине.

Там сообщили, что обращения от россиян об очереди из скопившихся перед китайским пограничным пунктом пропуска автобусов поступили в Генконсульство вечером 4 января. По сведениям представителей властей Маньчжурии, очередь возникла по техническим причинам, связанным с ростом пассажиропотока, заявили в дипмиссии. Там отметили, что 4 января через пункт пропуска проследовали 3178 пассажиров на въезд в Китай и 2716 - на выезд из страны. 5 января пункт пропуска работает штатно.

В диппредставительстве напомнили, что в случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуется обращаться в генконсульство через указанные на официальном сайте контакты.