OneTwoTrip: больше всего россиян в Новый год отправились в Москву и Стамбул

Многие также забронировали жилье в Санкт-Петербурге, Казани, Адлере, Дубае, Минске, Ереване и Париже, рассказали эксперты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Наибольшим спросом у российских туристов на новогодние праздники пользуются поездки в Москву и Стамбул. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Самым популярным городом для новогодних каникул в России традиционно стала Москва: 20,4% отельных заказов приходятся на столицу. Многие также забронировали жилье в Санкт-Петербурге (16,1%), Казани (4,4%), Адлере (4%) и Эсто-Садке (3,4%)", - рассказали эксперты.

Зарубежный топ возглавил Стамбул, доля которого составила 8,6% от общего числа бронирований отелей в других странах. Кроме того, россияне будут отдыхать в Дубае (3,9%), Минске (3,8%), Ереване (2,7%) и Париже (2,5%). Эксперты отметили, что доля заграничных направлений в этом году выросла и достигла 35%. Остальные 65% путешественников останутся в своей стране.

Согласно опросу, проведенному в социальных сетях OneTwoTrip, большинство путешественников, или 40%, проводят зимние каникулы дома. В поездки собирались 31% респондентов, из них 21% по России, а остальные - за рубеж. Еще 11% в праздничные выходные работают.