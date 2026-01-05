В Севастополе построят новую базу для гребного спорта

Она позволит тренировать сборные команды РФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. База для гребных видов спорта будет построена в городе Инкермане (входит в состав Севастополя) в 2026-2027 годах. Она позволит тренировать сборные команды РФ, сообщил ТАСС губернатор Михаил Развожаев.

"В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством спорта Российской Федерации и правительством Севастополя, на строительство гребной базы "Чайка" в городе Инкермане предусмотрено 315,79 млн рублей, по 157,9 млн рублей в 2026 и 2027 годах - это позволит расширить инфраструктуру для гребных видов спорта. База станет местом тренировок для сборных команд Российской Федерации, спортивно-тренировочного процесса и подготовки спортивного резерва города Севастополя", - рассказал Развожаев.

"Чайка" сможет принимать 60 человек в смену. Общая площадь объекта должна составить 2 тыс. кв. м, само здание базы будет занимать два этажа. "Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2027 год", - добавил губернатор.