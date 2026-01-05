Верховный суд: в РФ в 2025 году к пожизненным срокам приговорили 100 человек

Это стало самым высоким показателем за последние годы, сообщили в пресс-службе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Суды в России в 2025 вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда России, отвечая на запрос агентства.

За январь - ноябрь 2025 года суды назначили пожизненное лишение свободы 100 подсудимым, отметили в Верховном суде.

Это стало самым высоким показателем по числу таких приговоров за последние годы. До этого, согласно судебной статистике, самые высокие показатели были в 2005 и 2012 годах - по 84 приговора. В 2020 году суды вынесли 66 приговоров к пожизненному лишению свободы, в 2021 - 47, в 2022 - 58, в 2023 - 78, в 2024 - 79. Всего за 2005-2024 годы суды вынесли 1 316 таких приговоров.

За последние несколько лет наказание в виде пожизненного лишения свободы было добавлено еще в несколько статей Уголовного кодекса РФ, в том числе за госизмену, за организацию теракта или вовлечение в совершение теракта, в том числе несовершеннолетних. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление до наступления 18 лет, и мужчинам, которые к моменту вынесения приговора достигли 65 лет.