Ликсутов напомнил о правилах безопасности во время прогулок с детскими колясками

Из-за наступления зимы у автомобилей увеличивается тормозной путь и повышается вероятность заноса

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Заммэра Москвы Максим Ликсутов напомнил о правилах безопасности во время прогулок с детскими колясками зимой. В связи с наступлением холодного сезона у автомобилей увеличивается тормозной путь и повышается вероятность заноса.

"Чтобы обезопасить себя и ребенка, делимся важными правилами. Перед прогулкой постройте маршрут заранее. Выбирайте более тихие улицы, где ездит меньше машин", - сказал Ликсутов ТАСС.

Он отметил, что рекомендуется выбирать для себя и ребенка яркую одежду, а для коляски - аксессуары со световозвращающими элементами. Так пешеходы будут заметнее для водителей в темную погоду. Во время прогулки всегда необходимо смотреть на несколько метров вперед от коляски: тогда есть возможность заранее заметить и объехать препятствия на пути.

Перед тем, как перейти дорогу, необходимо остановиться, убрать мобильный телефон, наушники и установить зрительный контакт с водителем, чтобы убедиться, что он пропускает. Кроме того, родители должны быть осторожными рядом с парковками во дворах и у магазинов, всегда ходить по тротуару. Машина может начать ехать задом, и водитель не заметит коляску из-за плохой видимости, добавил он.

"В рамках стратегии развития транспорта до 2030 года мы уделяем особое внимание детской безопасности. По проектам кураторов ЦОДД в городе появляются новые пешеходные переходы и островки безопасности, меняется скоростной режим, светофоры настраиваются так, чтобы пешеходы меньше ждали зеленого света", - отметил Ликсутов.

По его словам, в 2025 году в столице произошло 98 ДТП с детьми до 3-х лет. Это на 9% меньше, чем в 2024-м. Почти половина случаев - аварии с наездом. По сравнению с 2024 годом их стало меньше на 12%.