Депутат Водолацкий: православные отметят Рождество 7 января, несмотря на решение Киева

На Украине 7 января объявили Денем программиста

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Православные украинцы, несмотря не решение киевских властей праздновать 7 января День программиста, продолжат отмечать в этот день Рождество. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

24 декабря 2025 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января, в день отмечаемого православными Рождества Христова. При этом в стране официально Рождество не отмечают в этот день.

Водолацкий указал, что Зеленский продолжает принимать "непопулярные решения". "Все [православные] жители Украины <...> знают, что такое Рождество, что такое Новый год. Не католическое, не иное другое, а именно православное, которое они и будут отмечать [7 января]. И это передается из поколения в поколение", - сказал собеседник агентства.

По мнению Водолацкого, гонения на православие и русский язык на Украине закончатся после завершения спецоперации. "Сегодня действия руководства Украины бесчеловечны к своим жителям. Все, что происходит с днем программиста, который Зеленский объявил 7 января, это все от лукавого, это все закончится, когда закончится СВО. Тогда все вернется на круги своя. Также будет популярен и будет в законе русский язык, русская культура, русская литература совместно с украинской, как это и было всегда", - считает он.

В ноябре 2022 года раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) впервые разрешила своим сторонникам отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. В июле 2023 года так называемый поместный собор ПЦУ утвердил решение о переходе на новый календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. В свою очередь Зеленский подписал закон о переносе Рождества на этот день, а 7 января тогда убрали из списка государственных праздников.

В канонической Украинской православной церкви заявили, что продолжат отмечать Рождество 7 января.