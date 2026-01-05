Более 200 жителей ЛНР переоформили пенсии с учетом рабочего стажа на Украине

В регионе продолжается пересмотр пенсионных выплат

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 5 января. /ТАСС/. Свыше 200 жителей Луганской Народной Республики с июля 2025 года переоформили пенсии по российскому законодательству с учетом стажа работы на Украине. Об этом ТАСС сообщили в отделении Соцфонда России по Луганской Народной Республике.

"Жителям республики, имеющим гражданство РФ, но не проживавшим на территории ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, перерасчет и установление пенсии проводится с учетом новых правил, вступивших в силу с 1 июля 2025 года. Теперь в страховой стаж таким гражданам учитывают периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. С июля 2025 года, благодаря новым правилам, более 200 жителей республики получили право на перерасчет и назначение российской пенсии", - сказано в сообщении.

В организации отметили, что в регионе не прекращается пересмотр пенсии. "На данный момент российскую пенсию получают порядка 450 тыс. человек, региональную до возникновения права на пенсию по законодательству РФ получают 38 тыс. человек", - уточнили в региональном Соцфонде.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, который вступил в силу с 1 марта 2023 года. Согласно документу, пенсии будут начислять в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке примут без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.