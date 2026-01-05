В Башкирии сняли временные ограничения движения транспорта на трассах

В республике удалось сохранить стабильную дорожную ситуацию

УФА, 5 января. /ТАСС/. Ограничения, введенные на дорогах в Башкирии в связи с погодными условиями, сняты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

"Сегодня с 09:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) на всех автодорогах Башкортостана отменены временные ограничения движения", - написал он.

Севастьянов добавил, что только за вчерашний день были введены 33 ограничения движения на региональных и на федеральных автодорогах. "Данные меры были приняты в целях недопущения ДТП с тяжкими последствиями", - уточнил он.

По информации Севастьянова, в республике удалось сохранить стабильную дорожную ситуацию на всех сложных участках. "Благодарим всех участников дорожного движения за понимание и соблюдение мер безопасности", - добавил он.

По данным на 4 января, на федеральной трассе М-5 "Урал" в Башкирии было закрыто движение с 0-го по 151-й км на участке Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки, а также с 1 194-го км по 1 364-й км (муниципальные районы Буздякский и Туймазинский). Причиной стали снегопад, метель и низкая видимость.

Кроме того, были введены ограничения на автодорогах Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы с 0-го по 133-й км, Октябрьский - Ермекеево с 0-го по 54-й км, Аксеново - Аксаково - Белебей с 0-го по 40-й км, Кушнареково - Чекмагуш - Бакалы с 1-го по 112-й км, Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли с 0-го по 54-й км. Запрет для всех видов транспортных средств действовал на участке автодороги Дюртюли - Нефтекамск с 0-го по 87-й км. Для большегрузов и пассажирского транспорта движение было ограничено на участках Белебей - Приютово со 2-го по 31-й км и Белебей - Ермекеево - Приютово с 0-го по 58-й км. Ограничения были также установлены на трассах Уфа - Бирск - Янаул с 33-го по 214-й км, Дюртюли - Бураево с 0-го по 63-й км, Нефтекамск - Янаул с 0-го по 49-й км.