Ульяновский университет внедрит в школах проект в сфере ИИ для младших классов

Программа признана сформировать у школьников осознанное отношение к новым технологиям

УЛЬЯНОВСК, 5 января. /ТАСС/. Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова разработал масштабный научно-исследовательский проект, направленный на формирование информационной культуры в области искусственного интеллекта у учащихся младших классов. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой информатики вуза профессор, доктор педагогических наук Валерий Шубович.

"Наш коллектив разработал комплекс инновационных решений. В их числе педагогические методики, цифровые ресурсы и программа дополнительного образования в области искусственного интеллекта для детей 8-10 лет", - сказал собеседник агентства.

Ученые разработали методику формирования информационной культуры у младших школьников в системе дополнительного образования. Создана программа дополнительного образования, разработаны учебно-игровые материалы и запущена электронная база образовательных ресурсов. Площадкой для проектной и исследовательской деятельности стала лаборатория соревновательной робототехники. Она создана на базе технопарка универсальных педагогических компетенций вуза.

"Мы сформировали методические рекомендации по внедрению лаборатории соревновательной робототехники в образовательный процесс", - уточнил Шубович. Он добавил, что главная задача педагогов - не просто рассказать детям об искусственном интеллекте. Проект признан сформировать у ребят осознанное отношение к новым технологиям.

Апробация проекта

Экспериментальные группы школьников прошли обучение по программе в образовательных учреждениях Ульяновска и Республики Татарстан. В результате дети показали более высокие результаты по сравнению с традиционным обучением.

"Мы постарались сделать процесс обучения доступным, интересным и понятным для младшеклассников. Искусственный интеллект вызвал огромный интерес у этой возрастной группы", - пояснил Шубович.

По его словам, в дальнейшем планируется расширение сотрудничества с образовательными организациями. Кроме того, педагоги намерены разработать курсы повышения квалификации для педагогов в сфере обучения искусственному интеллекту. Исследователи также ведут работу по внедрению адаптивных ИИ-технологий в школьную программу.