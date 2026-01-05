Число обучающихся на базе центров "IT-куб" в Карелии выросло почти на четверть

Всего их составило 796 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 января. /ТАСС/. Число обучающихся по программам центров цифрового образования детей "IT-куб" в Карелии за год выросло почти на четверть и составило 796 человек. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и спорта региона.

Центры "IT-куб" создают для приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. Они знакомят с искусственным интеллектом и цифровой безопасностью, а также направлены на развитие эффективных механизмов ранней профориентации.

"В 2025 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам центров "IТ-куб", вырос до 796 человек (в 2024 году - 643 человека), участниками мероприятий (в том числе дистанционных) стали 2670 человек, что на 360 человек больше, чем в 2024 году", - сообщили агентству.

В республике действуют два таких центра - в Петрозаводске и Сегеже. На их базе реализуются дополнительные образовательные программы по направлениям "Программирование роботов", "Кибергигиена и работа с большими данными", "Мобильная разработка" и другие. В дальнейшем власти региона рассчитывают увеличить количество обучающихся по программам центров, а также количество мероприятий в них, в том числе дистанционных.