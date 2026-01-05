В Ингушетии создадут научно-производственный центр БАС

Прорабатывается вопрос о реанимации технопарка "Сердало" с потенциальными инвесторами

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 5 января. /ТАСС/. Первый научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС РИ) создается в Ингушетии на базе реанимируемого предприятия - технопарка "Сердало". Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и связи Ингушетии Адам Кокорхоев.

"В настоящее время в правительстве Ингушетии рассматривается проект соглашения о государственно-частном партнерстве с компанией "Аэрокосмос". Речь идет о создании на базе технопарка "Сердало" научно-производственного комплекса высоких технологий "Сердало - Урал". Этот проект станет частью программы по развитию беспилотной авиации в республике и предусматривает формирование современного научно-производственного центра беспилотных авиационных систем", - сказал Кокорхоев.

По его словам, для реализации инициативы создана автономная некоммерческая организация "НПЦ БАС РИ", которая по соглашению с Министерством промышленности и связи Ингушетии будет выполнять функции управляющей компании центра.

"Чтобы обеспечить его работу необходимыми площадями, АНО "НПЦ БАС РИ" предоставлено в безвозмездное пользование около 5 тыс. кв. м помещений на территории технопарка "Сердало". Это позволит в кратчайшие сроки приступить к развертыванию научной и производственной деятельности", - отметил министр.

Он добавил, что прорабатывается вопрос о реанимации технопарка "Сердало" с потенциальными инвесторами, готовыми запустить профильное производство на базе завода по производству светодиодных ламп.