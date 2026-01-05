Tencent извинилась перед пользователем за хамство от ИИ-помощника

Разработчик обещал провести проверку инцидента и исправить проблему

ШАНХАЙ, 5 января. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Tencent извинилась перед пользователем, которому нагрубил ассистент на основе искусственного интеллекта Yuanbao. Разработчик обещал провести проверку инцидента и исправить проблему, сообщило издание Pengpai.

В компании заявили, что это редкий случай аномального результата работы модели. Согласно опубликованным скриншотам, пользователь отправлял только стандартные запросы на редактирование кода, но ИИ внезапно стал хамить. В частности, ассистент отвечал такими фразами как "хочешь отредактировать - сам редактируй", "катись отсюда", "не можешь сам исправить?" и "ты каждый день тратишь чужое время". Кроме того, иногда пользователь получал случайные ответы от ассистента.

По словам разработчика, участие человека в генерации выводов исключено.

Tencent - технологическая компания, основанная в 1998 году в Шэньчжэне. Она разработала социальные сети QQ и WeChat. Tencent выпускает видеоигры и другой цифровой контент. Компания также предлагает ряд услуг в облачных вычислениях, рекламе и финтехе.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.