"Люди моря" проведут экспедиции по поиску затонувших кораблей в 2026 году

Планируется также создание документального фильма, который объединит результаты проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Экспедиции по поиску и обследованию затонувших кораблей и судов фонда "Люди моря" в 2026 году пройдут в более чем 8 акваториях, в числе которых Японское, Карское, Баренцево и Охотское моря, Финский залив и другие. Одним из самых масштабных проектов станет "Русские корабли. Траловый флот", результаты которого опубликуют на ГИС-портале "Россия - от моря до моря", сообщила ТАСС пресс-служба фонда.

"Цель проекта - увековечивание памяти экипажей погибших во время Великой Отечественной войны тральщиков, обнаружение и обследование мест их гибели с последующей цифровизацией полученных результатов. Все материалы, включая исторические справки, архивные фотографии и кадры подводного обследования, будут размещены на ГИС-портале "Россия - от моря до моря". Проект приурочен к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Планируется также создание документального фильма, который объединит все результаты проекта и будет доступен широкой аудитории", - говорится в сообщении.

В 2026 году исполняется 85 лет с даты прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт - одной из самых крупнейших и масштабных по количеству погибших кораблей операций в годы Великой Отечественной войны. К памятной дате фонд планирует реализовать проект "Русские корабли. Финский залив", посвященный памяти Таллинского прорыва. В рамках экспедиции будет выполнен маршрут по Финскому заливу с заходом на внешние острова для проведения мемориальных мероприятий.

Также в новом году фонд задался целью найти подводную лодку "М-63", погибшую в августе 1941 года в заливе Петра Великого. В 2026 году исполнится 85 лет с даты гибели подлодки. В случае обнаружения "М-63" будут проведены мемориальные мероприятия: обследование с помощью подводного робота для создания 3D-модели, установка памятной таблички, забор воды и грунта.

К 85-летию с начала задействования торпедных катеров в действиях флота во время Великой Отечественной войны фонд планирует организовать экспедицию по поиску и обследованию погибших в 1941-1945 гг. торпедных катеров в акватории Финского залива.

В планах фонда "Люди моря" на 2026 год - масштабные работы по поиску и обследованию затонувших кораблей и судов, в перечне которых значатся более 250 объектов. Также в рамках следующего экспедиционного сезона планируется обследовать более 6 островов, включая Вайгач, Соловецкие и Шантарские острова для создания подробных цифровых копий их памятных исторических объектов.

О фонде

Фонд содействия изучению, сохранению и популяризации истории морской деятельности человека "Люди моря" - общественная организация, которая занимается изучением и сохранением морского культурно-исторического наследия, поиском, накоплением и популяризацией данных о достижениях человека на море.

Ключевыми направлениями деятельности фонда являются организация историко-поисковых и научно-исследовательских экспедиций, экспозиционно-выставочная деятельность, а также формирование геоинформационного портала "Россия - от моря до моря" - цифровой базы знаний о морском наследии.