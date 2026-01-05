Путин поздравил коллектив фонда "Круг добра" с пятилетним юбилеем

Президент РФ отметил роль деятельности фонда в развитии медицины

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра" с пятилетним юбилеем, отметив его роль в развитии медицинской науки.

"Тысячи юных пациентов в разных регионах нашей страны искренне благодарны вам за неизменное внимание, заботу и поддержку. И, конечно, многогранная, востребованная деятельность фонда служит развитию медицинской науки, фармацевтической промышленности, отечественного здравоохранения в целом", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что за прошедшие годы фонд завоевал общественное доверие и объединил вокруг своих задач команду неравнодушных и ответственных единомышленников.

Президент выразил уверенность, что фонд и его партнеры, включая представителей бизнеса, некоммерческих организаций и профильных ведомств, продолжат выполнять свою миссию и вносить вклад в развитие благотворительности и милосердия.

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" является унитарной некоммерческой организацией. Он создан на основании указа президента РФ Владимира Путина от 5 января 2021 года в качестве дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями.