В Поморье внедрили сложную операцию на сосудах печени для снижения давления

Процедура проводится в специальной рентген-операционной под контролем УЗИ

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 5 января. /ТАСС/. Операцию трансюгулярное (от лат. jugulum - яремная вена) внутрипеченочное портосистемное стентирование (TIPS) внедрили в Архангельской области, это сложная внутрисосудистая манипуляция, при которой в печени создают канал для оттока крови из воротной вены в нижнюю полую вену. Как рассказал ТАСС врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич Александр Полисадов, при этом в воротной вене снижается давление, в результате останавливается кровотечение из расширенных вен пищевода, что спасает пациентов от летального исхода.

"Эти операции делают в центральных клиниках в Москве и в Санкт-Петербурге, мы ее начали внедрять в Архангельской области. Когда у пациента имеется цирроз печени, на его фоне нарастает портальная гипертензия, то есть повышается давление в воротной вене. Из-за этого у него возникают варикозно-расширенные вены пищевода и желудка. В какой-то момент эти венки лопаются, начинается кровотечение, что может закончиться летальным исходом. TIPS позволяет снизить давление в воротной вене и помочь пациенту. В ряде случаев данная операция проводится как самостоятельное лечение, либо операция, как так называемая Bridge-терапия (терапия "моста"), которая позволяет дожить до пересадки печени", - сказал Полисадов.

Операция проводится в специальной рентген-операционной под контролем УЗИ. Хирурги вводят инструменты через прокол в яремной вене, проходят до печеночных вен и делают прокол через ткань печени в одну из ветвей воротной вены, создавая шунт или канал. Там врачи ставят стент - сетчатый цилиндр со специальным покрытием, чтобы предотвратить кровотечение.

В результате происходит сброс крови из портальной системы в печеночную, минуя пораженную ткань печени. Давление в системе воротной вены снижается. Одновременно с TIPS в отдельных тяжелых случаях можно провести эмболизацию варикозных вен пищевода и желудка, то есть их закрытие. Обычно данная процедура не проводится, так как при снижении давления это может и не понадобиться, риск кровотечения из этих вен практически уходит. Также у пациента уменьшается асцит - из брюшной полости уходит жидкость, которой в норме там быть не должно. "Нам помогает УЗИ, мы четко видим и печеночную вену, и ветви воротной вены, и как у нас располагается игла, и мы видим, в каком направлении игла должна идти. Это не открытая хирургия, манипуляция делается через прокол 3-4 мм, но для нее нужны специальные инструменты", - пояснил собеседник агентства.

Трансплантационная программа в регионе начала действовать с 2017 года. За это время хирурги выполнили 36 пересадок почки и 5 трансплантаций печени. Как отметил хирург, при увеличении числа трансплантаций этого органа, операция TIPS будет все больше востребована. "Когда портальная гипертензия слишком высокая, пациент может не дожить до пересадки. И вот, делается операция TIPS, мы клинику частично убираем, потом ему пересаживают печень, и все хорошо", - добавил Полисадов.

Цирроз печени - хроническое необратимое заболевание, при котором нормальная ткань органа замещается плотной рубцовой тканью. Это приводит к нарушению функции, что может закончиться печеночной недостаточностью и летальным исходом.