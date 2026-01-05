Московский зоопарк соберет нераспроданные новогодние ели, сосны и пихты

Акция адресована исключительно продавцам и производителям деревьев

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московский зоопарк запускает традиционную акцию по сбору новогодних деревьев. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

"С 5 по 19 января 2026 года Московский зоопарк по традиции проведет акцию по сбору нераспроданных хвойных деревьев. Ели, сосны и пихты, не нашедшие своего покупателя в праздничные дни, получат вторую жизнь: они станут экологичным обогащением среды, полезным лакомством и любимой игрушкой для самых разных обитателей зоопарка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция адресована исключительно компаниям - продавцам и производителям новогодних деревьев. Деревья, которые использовались для украшения в домах и офисах не принимаются. Причина - серьезные риски для здоровья животных: на бывших в употреблении деревьях могут остаться невидимые глазу осколки стеклянных и пластиковых украшений, следы искусственного снега, "дождика" или химических ароматизаторов. Кроме того, хвоя, долгое время простоявшая в тепле, теряет свой свежий аромат и привлекательность для животных.

"Для нас эта акция - добрая и важная новогодняя традиция, которая решает сразу несколько задач. Во-первых, мы помогаем нашим партнерам-поставщикам деревьев утилизировать нереализованные остатки экологичным способом. Во-вторых, даем нашим животным прекрасный природный материал для игр, исследований и даже для еды. Иголки и кора - источник ценных витаминов и эфирных масел, а сам процесс взаимодействия с деревом стимулирует естественное поведение", - пояснила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в публикации.

Как уточнили в зоосаде, практически все обитатели зоопарка с большим интересом исследуют новые хвойные предметы в своих вольерах. Большие и малые кошки, такие как амурские тигры, дальневосточные леопарды, рыси, пумы, а также камышовые и дальневосточные лесные кошки, с удовольствием используют прочные стволы в качестве когтеточек, а хвою - для обогащения запаховой среды. "Панды, знаменитые любители бамбука, также проявляют живой интерес к новым формам и текстурам. Многие копытные и мелкие хищники с удовольствием обнюхивают, облизывают и даже поедают свежую хвою, богатую витаминами", - добавляется в Telegram-канале. ​​​​​

Прием деревьев будет осуществляться с 5 по 19 января с 17:00 до 20:00 (после закрытия зоопарка для посетителей). Это необходимо для обеспечения безопасности и спокойствия животных. Для участия в акции и согласования времени и места разгрузки компаниям необходимо предварительно позвонить по телефону: +7 (916) 123-13-70.