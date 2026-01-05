Регионы получат дополнительные средства на закупку лекарств от редких болезней

В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировали 9 млрд рублей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Регионы России с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели, подписано, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах - по 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Претендовать на такую поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии финансовой потребности. Соответствующие заявки от руководителей субъектов будут направляться в Минздрав.

Возможность федерального субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями установлена новыми положениями федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Они вступили в силу с 1 января.