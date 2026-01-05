В Кабардино-Балкарии в 2026 году начнется строительство трех детсадов
07:02
НАЛЬЧИК, 5 января. /ТАСС/. Три детских сада - в Баксане, селениях Кенделен и Старый Черек - начнут строить в Кабардино-Балкарии в 2026 году. На эти цели выделят более 430 млн рублей, сообщили ТАСС в Министерстве просвещения и науки КБР.
"Запланировано строительство трех новых детских садов на 340 мест в городе Баксане, селениях Кенделен и Старый Черек с завершением в 2027 году. Объем предусмотренных средств составляет свыше 433 млн рублей", - рассказали в министерстве.
В ведомстве пояснили, что в муниципалитетах предварительно провели анализ демографической ситуации, чтобы выявить потребность в строительстве новых дошкольных образовательных организаций.
Работы проведут по национальному проекту "Семья".