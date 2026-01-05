В Запорожской области за 2025 год провели капремонт восьми объектов энергетики

Модернизация укрепит энергосистему региона

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Энергетики Запорожской области за 2025 год провели капитальный ремонт восьми объектов энергетической инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики области.

"В 2025 году наши специалисты в рамках программы социального-экономического развития региона на 2024-2030 годы провели капитальный ремонт восьми объектов энергетической инфраструктуры. Это позволило нам еще больше стабилизировать генерацию и укрепить нашу энергосистему", - сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что все энергетические объекты региона защищены от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины.