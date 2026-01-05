В Псковской области сняли ограничения в работе мобильного интернета

Угрозы для жителей региона нет

ПСКОВ, 5 января. /ТАСС/. Ограничения в работе мобильной связи и интернета, которые были введены из-за беспилотной опасности, сняты в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

"Внимание! Все ограничения в Псковской области сняты", - отметил Ведерников.

Ранее, 4 января, Ведерников сообщал о возможных ограничениях в работе мобильной связи и интернета в Псковской области в связи с фиксацией БПЛА противника в соседних регионах. "Угрозы для жителей и объектов на территории региона нет", - добавил он.