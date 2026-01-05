Маск провел встречу за ужином с Трампом и первой леди США

Основатель компании SpaceX отметил, что "2026 год будет потрясающим"

Редакция сайта ТАСС

Основатель компании SpaceX Илон Маск © Kevin Dietsch/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото совместного ужина с американским лидером Дональдом Трампом и первой леди США Меланией Трамп.

"Прекрасно поужинали с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим", - подписал Маск фотографию, опубликованную в X.

Маск в 2025 году был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим с особым статусом, работавшим на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа. Однако затем, согласно публикациям в американских СМИ, за кулисами отношения между президентом и Маском начали портиться по некоторым причинам, в том числе связанных с деловыми интересами Маска.

После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки его импичмента, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома ключевой законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию. Трамп в свою очередь назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот прекратил в какой-то момент добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE. При этом президент пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX. Впоследствии Маск отметил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В последние дни Маск, по сообщениям американских СМИ, находился в гостях в поместье Мар-а-Лаго и встречался с Трампом.