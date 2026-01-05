В "Туту" рассказали, куда москвичи отправляются на Рождество

Пары из Москвы чаще всего уезжают в Санкт-Петербург

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. На Рождество из Москвы пары чаще всего отправляются в Санкт-Петербург - спрос составляет 32% от общего числа поездок на поездах, самолетах и автобусах. Это следует из данных сервиса путешествий "Туту", которые есть в распоряжении ТАСС.

Далее по популярности - путешествия в Нижний Новгород (5%), Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар (по 4%).

"Самые бюджетные маршруты для пар - это Переславль-Залесский (1454 рубля), Калуга (2712 рублей), Ростов Великий (3000 рублей), Вязьма (3202 рубля) и Тула (3244 рубля)", - рассказали в сервисе.

Как сообщила ТАСС директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса путешествий Наталья Анисимова, на рождественские праздники путешественники чаще выбирают атмосферные и удобные направления для зимнего отдыха. Среди идей куда можно отправиться эксперт отмечает Санкт-Петербург и Выборг, а также Тверскую область.